Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş ile uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı.
Kentte bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan B.E'nin kullandığı paramotor, havada arıza yaptı.
Arapçiftliği Mahallesi mevkisinde irtifa kaybeden paramotor, elektrik tellerine takılarak asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten sarkarak inen pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Öte yandan elektrik kesintisi yaşanan mahallede arızanın giderilmesi için ekipler çalışma yürütüyor.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Paramotor Arızası: Afişli Uçuşta Kaza - Son Dakika
Kocaeli'nin Derince ilçesinde dedesinin evinde tadilat işlerine yardım eden 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya'nın üzerine duvar yıkıldı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. Otobüsler, raylı sistem araçları ve yolcu gemileri seferlere erken başlayacak.
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