Düzce\'de Regaip Kandili\'nde pilav geleneği yaşatılıyor

Düzce'de üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nde bir araya gelen mahalle sakinleri, evlerinde hazırladıkları pilavı camide cemaate ikram ederek 113 yıllık geleneği yaşatıyor.

Koçyazı Mahallesi Camisi'nde üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde mahalle sakinleri, evlerinde hazırlayarak camideki kazana konulan pilavı, camide serdikleri örtünün üzerinde tepsilere koyarak cemaate ikram ediyor.

Camide pilav yiyen mahalle sakinleri, birlikte dua ederek dayanışma ve kaynaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Koçyazı Mahalle Muhtarı İsmet Mısır, AA muhabirine, geleneği 113 yıldır devam ettirildiğini söyledi.

Atalarından kendilerine kalan imece usulü yapılan bu etkinliği gelecek nesillere aktarma gayretinde olduklarını anlatan Mısır, "Bu gelenek vatandaşların bir arada olması için düzenlenmiş. Biz de bunu devam ettirmek istedik ve çocuklarımıza aşılıyoruz. Biz büyüklerimizden aldık çocuklarımıza aktarıyoruz." dedi.

Geleneği sürdürdükleri için büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Mısır, "Ailelerimiz evlerinde tencerelerde pilav pişiriyor, biz de burada kazana koyup ikram ediyoruz. Hep birlikte olarak hem kaynaşma hem de yardımlaşma örneği oluyor. Muhtarlık olarak biz bunu yürütüyoruz. Bu manevi geleneklerimizi inşallah yürütmeye devam ederiz. Bayramlar gibi insanlar birbirlerinin kandillerini kutlayıp kucaklaşıyor, küsler barışıyor ve kaynaşma sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini 95 yaşındaki Mehmet Yazıcı da bu geleneği babasından gördüğünü belirterek "Önceden durumu iyi olmayanların evlerine gidilirdi. Şimdiki gibi imkanlar, böyle camiler yoktu. Şimdilerde bu, camilere taşındı." diye konuştu.