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Düzce Diş Sağlığı Merkezi'nde rehine kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Düzce Diş Sağlığı Merkezi'nde rehine kurtarma tatbikatı yapıldı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Düzce Diş Sağlığı Merkezi'nde senaryo gereği silahla rehin alınan diş hekimini başarıyla kurtarıp, silahlı kişiyi göz altına aldı. Tatbikat, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Düzce Diş Sağlığı Merkezi\'nde rehine kurtarma tatbikatı yapıldı
12.12.2023 - 19:11,
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DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Düzce Diş Sağlığı Merkezi'nde rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği tabancayla rehin alınan diş hekimi başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Son dönemde sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek isteyen ve bu tip olaylara hazırlık yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Düzce Diş Sağlığı Merkezi'nde senaryo gereği silahla rehin alınan diş hekimini kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği diş hekiminin tabancayla rehin alındığını gören Diş Sağlığı Merkezi çalışanı 'beyaz kod' verdi. Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri silahla rehin alınan diş hekimini başarıyla kurtarıp, silahlı kişiyi göz altına aldı.

Hastanede bulunan vatandaşlar tarafından gerçek sanılan olayın tatbikat olduğu anlaşılınca polis ekipleri alkış topladı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Düzce Diş Sağlığı Merkezi'nde rehine kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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