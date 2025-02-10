Düzce İtfaiyesi'nden Acil Durumlar İçin Kritik Uyarılar

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Düzce itfaiyesinden acil çağrılar için kritik uyarılar

-Doğru bilgi hayat kurtarır

DÜZCE - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale için ihbar verme sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalarla ilgili uyarılar yaptı. Asılsız ihbarların, gerçek acil durumlarda müdahale süresini uzattığı belirtilerek, vatandaşların doğru ve net bilgi vermeleri gerektiği vurgulandı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli İtfaiye birim sorumlusu İbrahim Yıldırım, acil durumlar sırasında doğru ve hızlı müdahale için ihbar verme sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindi. Yıldırım, "112'yi aradığınızda net ve doğru bilgi vermek, olay yerine en hızlı şekilde ulaşmamız için son derece önemlidir. İhbar verme sürecinde panik yapmadan, kısa ve net bir şekilde bilgi aktarılmalıdır" dedi.

Yıldırım, ihbar verildikten sonra ihbarcı cep telefonlarının meşgul edilmemesi ve ulaşılabilir olması gerektiğini belirterek, olay mahallinde bir değişiklik ya da ek bir durum meydana gelmesi durumunda mutlaka 112'ye tekrar bilgi verilmesi uyarısında bulundu.

Asılsız ihbarların, gerçek acil durumlarda müdahale süresini uzatabileceğine dikkat çeken Yıldırım, "Asılsız ihbarlar, gerçek bir acil durumda yardım ekiplerimizin zaman kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle asılsız ihbarlardan kaçınmak çok önemlidir. 112 Acil Çağrı Merkezi, yalnızca gerçekten yardım gerektiren acil durumlar için vardır" şeklinde konuştu.

İbrahim Yıldırım, "Arkadaşlarımızın amacı, en hızlı şekilde vatandaşlara yardım sağlamaktır. İhbar verildiğinde, doğru ve açık bilgilerle olay yerine ulaşmamız çok daha kolay ve hızlı olacaktır" diyerek, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı.

İhbar verme sırasında doğru bilgilerin verilmesinin, acil durumlarda can ve mal kaybını önlemek adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, "Sağduyu ve doğru bilgi, hayat kurtarır" dedi.