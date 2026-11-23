İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon Düzköy Belediye Başkanımız Selim Çelenk'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve kıymetli Düzköylü hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.