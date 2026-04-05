Bakan Gürlek duyurdu: e-Avukat uygulaması hayata geçiyor
Bakan Gürlek duyurdu: e-Avukat uygulaması hayata geçiyor

05.04.2026 11:51
Adalet Bakanlığı, savunma hakkının güçlendirilmesi ve yargı süreçlerinin teknolojiyle entegre edilmesi vizyonu doğrultusunda devrim niteliğinde bir adımı hayata geçirdi. Bakan Gürlek yeni uygulamanın detaylarıyla ilgili açıklamada bulunarak "e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler." ifadesini kullandı.

BAKAN GÜRLEK: E-AVUKAT UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından e-Avukat uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile avukatlarımızın hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebilmesini mümkün kılıyoruz. e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler. Avukat dostu bir yaklaşımla, çalışma şartlarını kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apple User Apple User:
    e avukata gerek yok nasıl savcı hakim katip alıyorsanız avukat da alın adliyelere ve tarafsızlık yemini ettirin göreve başlatın 45 yıllık Emniyet personeli olarak söylüyorum bunu. 13 4 Yanıtla
  • Mert Ali Mert Ali:
    Güçlünün değil mağdurun haklı olduğu mahkemeler için halk mahkemeleri istiyoruz. 6 2 Yanıtla
  • Mustafa Cam Mustafa Cam:
    Sizce bu ülkede savunma hakkı var mı Sayın Bakan.? idare ve yürütme maalesef kol kola gidiyor. Bence Hakimlerin Maaşları en az Millet vekili kadar olmalı, verdikleri karardan dolayı yürütme eliyle her hangi bir olaya maruz bırakılmamalı. Tedbirler gözaltı süreçleri bir ceza olmamalı. Hakimlerimiz güven altına alınırsa o zaman yem yargı hem kanun hemde verdikleri kararları vicdanen verdiklerinde en doğru kararı daha rahat vereceklerdir. 8 0 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Böyle eleştiriye can kurban 2 0
    Ali Levent Ali Levent :
    Niçin maaşları daha yüksek olsun? Şu anda paraya tamah mı ediyorlar? Tek korkuları tayin ve terfi konusunda. 0 1
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    30 milyon üstüne zorunlu avukatlık düzenlemesine benziyor 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...
DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
