E-Der Bursa Temsilciliği, 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

E-Der Bursa Temsilciliği, 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliği düzenledi

E-Der Bursa Temsilciliği, \'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi\' etkinliği düzenledi

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliğinin dördüncüsü, yazar Said Ercan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğretmenler, Ercan'ın 'Dijitalizm' kitabını okuyarak yazarla buluşma fırsatı yakaladılar.

11.02.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin dördüncüsü, yazar Said Ercan'ın katılımıyla yapıldı.

E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, etkinliğin dördüncüsünün, Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Etkinlik öncesi 130 öğretmenin, Said Ercan'ın "Dijitalizm" kitabını okuduğu belirtilen açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.

Ercan tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık bir saat sunum yapıldığı aktarılan açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yarışma yapılması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla programın sona erdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yıldırım Belediyesi, Konferans, Bursa, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel E-Der Bursa Temsilciliği, 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliği düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: E-Der Bursa Temsilciliği, 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement