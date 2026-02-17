E-Ticaret Dolandırıcılığına 18 Tutuklama - Son Dakika
E-Ticaret Dolandırıcılığına 18 Tutuklama

17.02.2026 15:01
Şanlıurfa merkezli 13 ildeki operasyonda 21 şüpheliden 18'i dolandırıcılıktan tutuklandı.

ŞANLIURFA merkezli 13 ilde e-ticaret yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 19 banka hesabı ile 3 kripto para hesabına ait son 2 aylık veriler değerlendirildi. Buna göre hesap hareketlerinde toplam 982 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin e-ticaret yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa merkezli İzmir, Giresun, Gaziantep, İstanbul, Bitlis, Konya, Siirt, Kayseri, Mersin, Van, Tekirdağ ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 30 cep telefonu, 32 sim kart, 10 banka kartı, 7 USB bellek, 5 harici disk ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel

