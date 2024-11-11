E-Ticaret Projesi Başladı

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TİCARET Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 'E-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek' projesinin açılış konferansı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen 'E-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek' projesinin açılış konferansına, Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse ile kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcileri katıldı.

'ROL MODEL OLUYORUZ'

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, yaptığı konuşmada, Türkiye'de e-ticarette ürün güvenliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, " Özbekistan'dan, Bosna'dan, Makedonya'dan yaptığımız çalışmalara talepler geliyor. Bir yerde de ürün güvenliği konusunda rol model oluyoruz. İkiz dönüşüm altında Avrupa Birliği ile aynı standartları yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

'ALTYAPININ GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu ise e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğünü ve tüketici güvenini artırmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği gibi Türkiye'de de e-ticaret ciddi büyüyor ve geçtiğimiz yıl 500 milyar TL'nin üzerine çıktı ve daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisi gibi Avrupa Birliği ekonomisinin de itici gücü haline gelmeye başladı ve bu alanda da Avrupa Birliği kendi elektronik ticaretiyle ilgili olarak teknik altyapısını oluşturdu. Türkiye de bununla ilgili olarak e-ticaretin büyümesine eşlik edecek ve küresel ticaretten daha fazla pay alan, e-ticaretle ilgili olarak aksiyonlarını daha hızlı atmak zorunda kalacak. Biz de ürün güvenliği alanında çözüm üretilmesinin zorunlu olduğunu görerek, e-ticaretin güvenli hale gelmesi için bu altyapının geliştirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Diğer konuşmacılar da proje kapsamında, Türkiye'de AB düzenlemelerine uygun bir piyasa gözetim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, e-ticarette ürün güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemini vurguladı.