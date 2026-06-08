E3 Ülkeleri ve Zelenski'den Barış Vurgusu

(ANKARA) - Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin liderleri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Londra'da bir araya geldi. Ukrayna'ya desteklerini yineleyen liderler, adil ve kalıcı bir barışı desteklemek için müzakerelerde atılacak adımları ele aldılar.

E3 ülkelerinin liderleri, dün Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi'nde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, 7 Haziran'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelerek, Ukrayna'nın Rusya'nın yasa dışı işgaline karşı yürüttüğü savunmaya olan sarsılmaz desteklerini yinelediler ve adil ve kalıcı bir barışı desteklemek amacıyla müzakerelerde atılacak sonraki adımları ele aldılar" ifadelerine yer verildi.

Liderlerin Avrupa'nın, Ukrayna'nın kararlı bir destekçisi olarak, herhangi bir çözüm veya barış anlaşmasında önemli bir rol oynaması gerektiği vurgulanarak, "Liderler tüm çabaların Ukrayna, daha geniş Avrupalı ortaklar ve ABD ile en yakın iş birliği içinde yürütülmesi gerektiği konusunda net bir tutum sergilediler" denildi.

Liderlerin son dönemde Ukrayna'nın savaş alanında elde ettiği başarıları, özellikle de son zamanlarda bazı bölgelerin kurtarılma operasyonlarını ve insansız hava aracı teknolojisinin kullanımını memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, siviller arasında trajik kayıplara yol açan, Oreşnik füzelerinin defalarca kullanıldığı da dahil olmak üzere, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarını ve ayrıca NATO topraklarına yönelik sorumsuz ve tehlikeli Rus insansız hava aracı ihlallerini kınadılar. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediler" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tarafların Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda verilecek desteğin en iyi şekilde koordine edilmesi amacıyla Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ni, "Gönüllüler Koalisyonu" ülkelerinin bir sonraki toplantısını ve Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni nasıl değerlendireceklerini ele aldıkları dile getirildi.

Açıklamada, "Liderler, önleme füzelerinin üretimini artırmanın, anti-balistik füze ve derin vuruş yeteneklerini ortaklaşa geliştirmenin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki sürdürülebilirliğini desteklemenin acil gerekliliğini vurguladılar. Ayrıca, İttifak'ın Ukrayna'nın savaş alanı deneyimlerinden nasıl ders çıkarabileceğini ve Avrupa'nın kendi savunmasını güçlendirmek için Ukrayna ile uzun vadeli sanayi iş birliğini nasıl artırabileceğini de ele aldılar" denildi.

"HERHANGİ BİR ANLAŞMADA AVRUPA'NIN GÜVENLİK ÇIKARLARI KORUNMALI"

Liderlerin, Ukrayna'nın güvenliği, refahı ve egemenliği ile daha geniş kapsamlı Avrupa-Atlantik güvenliği arasındaki bağı vurguladıkları ifade edilen açıklamada, müzakereler konusunda adil ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken koşulları ele aldıkları bildirildi. Liderlerin, öncelikle çatışmaların durdurulması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den hemen ve tam bir ateşkes kabul etmesini talep ettikleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkincisi, mevcut temas hattı müzakerelerin başlangıç noktası olmalıdır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemeli ve Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini ve ittifaklarını seçme egemenlik hakkı tam olarak saygı görmelidir. Üçüncüsü, Ukrayna'ya, 2025 Aralık'ta Berlin'de ve 2026 Ocak'ta Paris'te verilen taahhütlere dayalı olarak, ateşkes yürürlüğe girdiğinde sağlam ve hukuken bağlayıcı güvenlik garantileri sağlanmalıdır. Buna, Ukrayna Çokuluslu Gücü'nün konuşlandırılması da dahildir. Dördüncü olarak, Rusya saldırı savaşını sonlandırıp savaşın yol açtığı zararı Ukrayna'ya tazmin edene kadar Rus varlıklarının dondurulması devam etmelidir. Beşinci olarak, herhangi bir anlaşmada Avrupa'nın güvenlik çıkarları korunmalıdır. AB ve NATO ile ilgili müzakerelerin unsurları için sırasıyla AB ve üye devletlerinin ile NATO müttefiklerinin onayı gerekecektir."

Liderlerin, Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı açık mektuptaki çağrısını takdir ettikleri kaydedilen açıklamada, "(Liderler) Ateşkesin sağlanması ve müzakerelerin devamının desteklenmesi amacıyla, ABD ve Avrupa'nın aktif katılımıyla Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan bir diyalog kurulması önerisini desteklediler. (Liderler) Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini teyit ettiler" denildi.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenksi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Starmer, Macron ve Merz'e destekleri için teşekkür etti. Zelenski, şunları kaydetti:

"Önemli bir format olan E3–Ukrayna toplantısında bir araya geldik. Savunmamız hakkında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Cephedeki durum ve Rusya'nın kayıpları konusunda bilgi verdim. Saldırgan taraf, son beş aydır her ay 30 binden fazla askerini ölü veya yaralı olarak kaybediyor. Değerlendirmelerimizin ortaklarımızın değerlendirmeleriyle örtüşmesi önemlidir: Rusya savaş alanında kazanamıyor ve orta menzilli saldırılarımız ile derin hedeflere yönelik saldırılarımız, onun saldırganlığını genişletme kapasitesini önemli ölçüde kısıtlıyor. Ancak Rusların şehirlerimizi ve yerleşim yerlerimizi terörize etmek için kullandığı balistik tehditlere karşı koruma sağlanması son derece önemlidir."

Diplomasiyi canlandırmanın olası yollarını ve Avrupa'nın bu süreçteki rolünü de ele aldık. Ukrayna için müzakerelerde Avrupa'nın tutumunun ve sesinin güçlü olması her zaman öncelikli olmuştur. Destekleri ve yardım etmeye hazır olmaları nedeniyle Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'ya teşekkür ediyorum. Ekiplerin bundan sonraki adımlar üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldık."