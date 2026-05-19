Eskişehir'de Oya Müzesi'nde Kültür Yolu Söyleşisi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İmren Erşen Oya Müzesi, Türkiye'de 26 kentte düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında "Yaşayan Miras Söyleşisi: Oya" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Söyleşide, somut olmayan kültürel mirasın önemli değerlerinden oya sanatı tüm yönleriyle ele alındı.

Türkiye'nin ilk ve tek oya müzesi olan, tarihi atmosferi ve zengin koleksiyonuyla dikkati çeken EBB İmren Erşen Oya Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra sanatseverler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu'nun en zarif el sanatlarından oya sanatının kültürel bellekteki yeri, geçmişten bugüne taşıdığı anlamlar ve yaşatılma süreçlerinin konuşulduğu etkinlikte; kadınların duygu, düşünce ve umutlarını ilmik ilmik işlediği oyaların taşıdığı sembolik anlamlar da değerlendirildi.

Etkinlikte, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında koruma altına alınan oya sanatının yalnızca bir süsleme değil, aynı zamanda güçlü bir iletişim dili olduğu vurgulandı.

Söyleşinin moderatörlüğünü Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç üstlendi, İmren Erşen Oya Müzesi koleksiyonerlerinden İmren Erşen ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Uzmanı Ahmet Tan konuşmacı olarak yer aldı. Uzman isimler, oyanın el sanatlarından sözlü kültüre, toplumsal yaşamdan kültürel kimliğe kadar uzanan geniş etkisini katılımcılarla paylaştı.

Başkan Ayşe Ünlüce, "Anadolu'nun ince emeğini, sabrını ve kültürel hafızasını taşıyan oyaların geçmişten bugüne uzanan hikayesini dinledik, bu değerli mirasın yaşatılmasının önemini bir kez daha gördük. İmren Erşen Oya Müze'mizin Türkiye'nin ilk ve tek oya müzesi olması ise Eskişehir adına ayrı bir gurur kaynağı. Baştan İmren Erşen olmak üzere, kültürümüze emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte, geleneksel el sanatlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı, Eskişehir'in kültür ve sanat yaşamına katkı sunan çalışmaların devam edeceği ifade edildi.