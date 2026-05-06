EBYÜ'den Geri Dönüşüm Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EBYÜ'den Geri Dönüşüm Başarısı

06.05.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EBYÜ, 70 ton kağıt ve 6 ton plastik geri dönüştürerek 1200 ağacın kesilmesini engelledi.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ), 70 ton kağıt ile 6 ton plastik geri dönüştürüldü. Geri dönüşüme kazandırılan atıklarla yaklaşık 1200 ağacın kesilmesi önlendi.

EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversite depolarında ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık, geri kazanım sürecine dahil edilmek üzere geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Geri dönüşüme kazandırılan atıklarla yaklaşık 1200 ağacın kesilmesi önlenirken, 1 milyon 855 bin litre su tasarrufu elde edildiği belirtildi. Ayrıca 321 bin kilovatsaat enerji ile 15 bin 624 litre petrol tasarrufu sağlanırken, 266 ton karbondioksit değerinde sera gazı salınımının da önüne geçildi.

'YAKLAŞIK 2 MİLYON LİTRE SU TASARRUFU SAĞLAMIŞ OLDUK'

Konuya ilişkin açıklama yapan EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Kürşat Demirci, depolarda biriktirilen kağıt ve plastik atıkların geri dönüşüm tesislerine gönderildiğini belirterek, "Bu vesile ile yaklaşık 1200 adet ağacı kesilmekten kurtarmış oluyoruz. Yaklaşık olarak 2 milyon litre su tasarrufu sağlamış oluyoruz. Aynı zaman da 15 bin litre civarında da akaryakıt tasarrufu da gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tarz uygulamalar üniversitemizin sıfır atık felsefesine verdiği önemin bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortak evimiz olan dünyada, sıfır atığın geleceğimiz olduğuna dair inancımız tamdır. Bu alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

EBYÜ'nün çevreye duyarlı yaklaşımının somut bir göstergesi olarak değerlendirilen çalışma ile doğal kaynakların korunmasına katkı sunulurken, üniversite genelinde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel EBYÜ'den Geri Dönüşüm Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:05:37. #.0.4#
SON DAKİKA: EBYÜ'den Geri Dönüşüm Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.