Ece Güner: AHBAP'ın Avukatı Değilim - Son Dakika
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Ece Güner: AHBAP'ın Avukatı Değilim

13.07.2026 01:36
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Ece Güner, AHBAP ve Haluk Levent'in avukatı olmadığını ve bağış yaptığını açıkladı.

(İSTANBUL) - AHBAP Derneği soruşturmasında adı geçen avukat Ece Güner, derneğin ya da Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadığını ve herhangi bir vekalet ücreti almadığını belirtti.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır birçok vatandaş gibi AHBAP'a bağış yaptığını, deprem döneminde de yüksek miktarda bağışta bulunduğunu ifade etti. AHBAP'a yaptığı bağışların kayıtlarda yer aldığını belirten Güner, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadım; asla da vekalet ücreti vb. almadım. Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap'a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım. Bu, kayıtlarda var hatta o dönem açıklandı bile. Hep (Allah'a şükür) hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir. Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve bir ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. 'Türkiye'nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim' dedi. Güvendim."

Sonra maalesef yaklaşık bir yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim. (Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap'a yapılmıştı ve geri almadım elbette.) Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardımsever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim. Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent'e ne Ahbap'a bağış yapmadım. 1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük. Saygılarımla."

Kaynak: ANKA

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ece Güner: AHBAP'ın Avukatı Değilim - Son Dakika

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