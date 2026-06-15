Ece İrtem Hayatını Kaybetti

OYUNCU Ece İrtem (35) hayatını kaybetti. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Işıl' karakterini canlandıran Ertem'in evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. İrtem'in dün yeni yaşını kutladığı bilgisi edinildi.
14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen İrtem, 2014'te Yaşar Üniversitesi Opera - Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Eğitimi boyunca opera alanında Türkiye'nin ve dünyanın tanınan sanatçılarıyla çalıştı.
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