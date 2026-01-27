Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Farkındalığına 6. Sınıf Öğrencisi Ece'den Destek

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve sürdürülebilir çevre farkındalığını artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları yakından görmek isteyen 6. sınıf öğrencisi Ece Yılmaz'ı tesise davet etti. Sosyal medya üzerinden belediye personeliyle iletişime geçen Ece, sorularını iletirken önerilerini de paylaştı.

6. sınıf öğrencisi Ece Yılmaz, çevre kirliliğinin azaltılması ve daha yaşanabilir bir dünya için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarıyla yakından ilgilenerek örnek bir farkındalık sergiledi. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'ne davet edilen Ece'ye, çevre için yapılan çalışmalar yerinde anlatıldı.

Çöplerin tesiste nasıl toplandığı ve ayrıştırıldığı anlatıldı

Tesisi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdür Vekili Merve Sayılır eşliğinde gezen Ece Yılmaz'a; çöplerin tesiste nasıl toplandığı, ayrıştırıldığı ve ardından enerjiye dönüştürülerek ekonomiye ve çevreye nasıl katkı sağladığı detaylarıyla aktarıldı. Merve Sayılır, Ece'nin küçük yaşta kazanmış olduğu çevresel duyarlılığın toplum için son derece değerli olduğuna dikkat çekerek hassasiyeti için teşekkür etti. Ziyaret kapsamında tesisin hemen yanında bulunan serayı da gezen Ece Yılmaz, çalışmalar karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ece, çevreye yönelik projeleri ve destekleri dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek, doğayı koruma konusunda herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.