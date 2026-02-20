Eceabat'ta Arıcılık Toplantısı - Son Dakika
Eceabat'ta Arıcılık Toplantısı

20.02.2026 13:30
2026 arıcılık kapasitesini belirlemek için Eceabat'ta toplantı gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 2026 yılı arıcılık koloni kapasitesi ve konaklama noktaları belirleme konulu toplantı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü başkanlığında, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü ve Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Eceabat'ta ilçe sınırları içinde 2026 yılında arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla arıcı konaklama kapasiteleri ile bölge florası kapsamlı bir şekilde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda güncel bitki örtüsü ve çiçeklenme dönemlerine uygun lokasyonlar belirlenerek doğal dengenin korunması ve bal veriminin artırılması için maksimum kovan sayıları ile sorumlu sahalardaki konaklama kuralları netleştirildi.

Toplantıda ayrıca ilçe sınırları içerisinde 2026 yılında arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla arıcı konaklama kapasiteleri ile bölge florası kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

İlgili komisyon tarafından hazırlanan çalışma planı ve belirlenen konaklama noktaları üzerinde mutabık kalınarak, hazırlanan kararlar katılımcı temsilciler tarafından imzalandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

