ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, Nijer, Mali ve Burkina Faso'yu geri dönmeye ikna etmeye devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, Nijer, Mali ve Burkina Faso'yu geri dönmeye ikna etmeye devam edecek

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun askeri liderlerini ülkelerini topluluğa geri döndürmeleri için ikna etmeyi sürdüreceğini söyledi.

10.08.2024 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ECOWAS'ın Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun askeri liderlerini ülkelerini topluluğa geri döndürmeleri için ikna etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, topluluk üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla başkent Abuja'da bir araya geldi.

Tinubu, görüşmede yaptığı açıklamada, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılmasından bu yana kendisi için zorlu bir görev süresi olduğunu belirtti.

ECOWAS'ın Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun askeri liderlerini ülkelerini birliğe geri döndürmeleri için ikna etmeye devam edeceğini vurgulayan Tinubu, "Onlara dostluk elimizi uzatmak ve bize geri dönmeleri için sebepler sunmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Tinubu, Batı Afrika'daki güvenlik sorunlarına değinerek, şunlar kaydetti:

"Terörizm ve diğer zorlukların çözümü bizim ellerimizdedir. Bunu birlikte yapmak zorundayız. ECOWAS ihtiyat kuvveti hazır olmalıdır. Bölgemizdeki ekonomik refah ve fırsatların yanı sıra buna da yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Burkina Faso, Mali ve Nijer ECOWAS'tan ayrıldı

ECOWAS'tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Batı Afrika, Nijer, abuja, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, Nijer, Mali ve Burkina Faso'yu geri dönmeye ikna etmeye devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 05:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, Nijer, Mali ve Burkina Faso'yu geri dönmeye ikna etmeye devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement