ECOWAS'tan Terörle Mücadele İçin Ortak Askeri Güç
ECOWAS'tan Terörle Mücadele İçin Ortak Askeri Güç

26.02.2026 16:23
ECOWAS liderleri, terörle mücadele için 2 bin kişilik ortak askeri güç oluşturma kararı aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, terörle mücadele amacıyla 2 bin kişilik ortak bir askeri güç oluşturulmasını planladıklarını duyurdu.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da Batı Afrika ülkelerinin liderleri ve üst düzey askeri yetkilileri, ECOWAS Yedek Gücü'nün operasyonel hale getirilmesi ve Sahel Devletleri İttifakı ile yakın koordinasyon sağlanması amacıyla güvenlik toplantısı düzenledi.

Toplantıya başkanlık eden Sierra Leone Cumhurbaşkanı ve ECOWAS Dönem Başkanı Julius Maada Bio, görüşmelerde, ECOWAS Yedek Gücünün operasyonel hale getirilmesine yönelik adımların ele alındığını belirtti.

Toplantıda, terör tehdidinin kıyı ülkelere doğru yayılması da dahil olmak üzere, bölgedeki güvenlik risklerine karşı 2026 yılı sonuna kadar ilk aşamada 2 bin askerin seferber edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Terörle mücadele amacıyla oluşturulacak 2 bin kişilik ortak askeri güç için üye ülkelerin sağlayacakları askeri katkıların netleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ayrıca toplantıda, dış destek arayışına girilmeden önce öz finansman ve iç kaynakların kullanılmasına öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ECOWAS'tan ayrılarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kurmasına rağmen toplantıda "Bölgesel güvenliğin sağlanması için 2 örgüt arasında yakın koordinasyonun gerekli olduğu." değerlendirmesi yapıldı.

Batı Afrika'da artan saldırılar

ECOWAS Yedek Gücü'nün etkinleştirilmesine yönelik girişim, Batı Afrika'da artan saldırıların ardından gündeme geldi.

Nijerya'nın Kwara Eyaleti'ndeki Boko Haram bağlantılı militanların 3-4 Şubat'ta Woro ve Nuku köylerine düzenlediği saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Küresel Terörizm Endeksi verilerine göre, 2024'te dünya genelinde terör kaynaklı ölümlerin yarıdan fazlası Batı Afrika'da yaşandı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

