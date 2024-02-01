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Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Serisi'nde Nusret Nurdan Eren retrospektifi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Serisi'nde Nusret Nurdan Eren retrospektifi

Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Serisi\'nde Nusret Nurdan Eren retrospektifi

Eczacıbaşı Topluluğu'nun fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Serisi'nin bu yılki eseri, Nusret Nurdan Eren retrospektifi oldu. Eren'in fotoğraf üretimi, tema ve formları sergilenen eserde yer alıyor. Retrospektif, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlandı.

01.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:14
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Eczacıbaşı Topluluğunun 50 yılı aşkın geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Serisi'nin bu yılki eseri Nusret Nurdan Eren retrospektifi oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre retrospektif, serinin 14. eseri olarak raflarda yerini aldı.

Eserde, Eren'in titizlik ve çarpıcı kompozisyon anlayışıyla odaklandığı, bu uğurda mimarlık pratiğini terk ettiği fotoğraf üretimi, peşine düştüğü tema ve formları ortaya koyacak biçimde seçilip sıralanmış karelerle aktarılıyor.

Kitabın çalışmaları tamamlandığı sırada hayata veda eden usta fotoğrafçı, tipolojileri ve kapsayıcı çalışma disipliniyle her zaman öne çıkacak ve ilham kaynağı olacak bir sanatçı olarak tanımlanıyor.

Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen'e ait, editörlüğünü Orhan Cem Çetin'in üstlendiği retrospektif, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlandı.

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi kapsamında bugüne kadar, Şakir Eczacıbaşı, Ara Güler, Ozan Sağdıç, Sami Güner, Sabit Kalfagil, İzzet Keribar, Ersin Alok, Yıldız Moran, Ergun Çağatay, İbrahim Zaman, Lütfi Özkök, Yusuf Tuvi ve İsa Çelik retrospektifleri yayımlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Serisi'nde Nusret Nurdan Eren retrospektifi - Son Dakika
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