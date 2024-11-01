Eczacıbaşı'nda Üst Düzey Atamalar - Son Dakika
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Eczacıbaşı'nda Üst Düzey Atamalar

Eczacıbaşı\'nda Üst Düzey Atamalar

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde Hasan Pehlivan CEO, VitrA Karo'da Mert Karasu CEO oldu.

01.11.2024 14:49
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ECZACIBAŞI Topluluğu'nda, bugünden itibaren başlayarak geçerli olan üst düzey atamalar yapıldı. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Hasan Pehlivan olurken, VitrA Karo CEO'luk görevine ise Mert Karasu atandı.

Bugün itibarıyla geçerli olmak üzere, 4 ülkede 14 üretim tesisi ve 5 bini aşkın çalışanı bulunan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde CEO görevine, son olarak VitrA Karo'da CEO olarak görev yapan Hasan Pehlivan atandı. Türkiye'den AB ülkelerine yapılan karo seramik dışsatımında ihracat şampiyonu olan VitrA Karo'nun CEO'su ise aynı kuruluşta Ticari Direktör olarak görev alan Mert Karasu oldu.

ECZACIBAŞI AİLESİ'NE 2015'TE KATILDI

VitrA, Artema, burgbad ve İntema markalarıyla 105 uluslararası pazarda faaliyet gösteren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin yeni CEO'su Hasan Pehlivan, iş yaşamına 1994'te Schlumberger'de Saha Mühendisi olarak başladı. 2002 yılına dek aynı kuruluşta operasyon ve iş geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak şekilde farklı yönetsel görevler üstlendi. 2002-2011 döneminde Gemalto Türkiye Genel Müdürü oldu. 2011-2014 yıllarında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda Baş Danışman olarak çalıştı. Eczacıbaşı Topluluğu'na 2015 yılında Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak katılan Hasan Pehlivan, 2016-2019 arasında VitrA Karo'da Genel Müdür, 2019'dan bugüne de CEO olarak görev yaptı.

Halen Toprak İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı, Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği Başkanı, Türkiye Seramik Federasyonu Başkan Yardımcısı, İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Üyesi olan Hasan Pehlivan, 32 yıldır Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Topluluğu'na (IEEE) üye olarak görev almaktadır.

1972 yılında doğan Hasan Pehlivan, İzmir Fen Lisesi'nin ardından, lisans eğitimini 1994'te Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını ise 2004'te Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

KARİYERİNE ECZACIBAŞI'NDA BAŞLADI

Bozüyük'teki üretim tesisi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dünyanın en gelişmiş üretim tesislerini seçerek 'geleceğin üretim tesisi' olarak işaret ettiği 'Küresel Deniz Feneri Ağı'na (Global Lighthouse Network) dahil olan VitrA Karo'nun yeni CEO'su Mert Karasu oldu. Kariyerine 1998 yılında Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde başlayan Mert Karasu, 2003-2008 döneminde VitrA ABD'de görev yaptı. 2008-2011 yılları arasında İntema'da Kategori Müdürü olarak görev alan Mert Karasu, 2011-2023 döneminde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde sırasıyla Satış Hizmetleri Müdürü, Uluslararası Satış Direktörü, Asya Pasifik Bölge Direktörü ve Müşteri Deneyimi Direktörü olarak çalıştı. Mert Karasu, 2023 yılından itibaren VitrA Karo Ticari Direktörü olarak görev yapıyordu.

1974 doğumlu Mert Karasu, İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından, lisans eğitimini 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını ise 2006'da Southern Polytechnic State University İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eczacıbaşı'nda Üst Düzey Atamalar - Son Dakika

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