Eczacıdan Uyarı: Sağlık Ürünleri Tehlikeli Satış Kanallarında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eczacıdan Uyarı: Sağlık Ürünleri Tehlikeli Satış Kanallarında

Eczacıdan Uyarı: Sağlık Ürünleri Tehlikeli Satış Kanallarında

Türk Eczacılar Birliği, eczane dışındaki sağlık ürünleri satışının halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

16.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Türk Eczacılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Son yıllarda artan ticari kaygılar nedeniyle insan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin eczane dışındaki denetimsiz satış kanallarından piyasaya sunulması halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir" denildi.

Türk Eczacılar Birliği eczane dışında satılan sağlık ürünleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Sağlık ürünlerinin internet ortamında satılmasının son derece tehlikeli olduğunu belirten birliğin açıklaması şu şekilde:

"Son yıllarda artan ticari kaygılar nedeniyle insan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin eczane dışındaki denetimsiz satış kanallarından piyasaya sunulması halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Özellikle bitkisel ürün ve gıda takviyelerinin eczane dışında, internetteki satış platformlarından ve ulusal marketlerden satışa sunulması halk sağlığına yönelik ciddi riskler doğurmaktadır. İnsan sağlığı üzerinde önemli etkileri olan bu ürünlerin piyasa ekonomisine teslim edilmesi, sağlığa ilişkin hassasiyetleri etkisizleştirdiği gibi ekonomik kazancı sağlığın önüne koyan yaklaşımları da teşvik etmektedir.  Sağlığı market raflarına taşıyarak basitleştiren, kar odaklı düşünerek insan sağlığını tehlikeye atan bu zihniyete dur denilmelidir.

rünlerin, denetim mekanizması bulunmayan internet ortamlarında satılması son derece tehlikelidir"

Her ne kadar bitkisel ürün ve gıda takviyesi olarak tanımlansa da bu ürünlerin içerisinde insan sağlığına ciddi etkileri bulunan, etken maddeler bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin kendi kararlarıyla değil bir hekimin teşhisi ve eczacı danışmanlığı ile bu takviyelerin kullanılması gerekmektedir. Çünkü söz konusu ürünler, herhangi bir ürün değildir ve her hastada aynı etkiyi göstermeyebilir. Özellikle reçeteli ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yine hamilelerde, emzirenlerde ve çocuklarda kullanılan bu tarz ürünlerin zararlı etkileri çok daha fazla görülmektedir. Söz konusu ürünlerin hiçbir güvenlik bariyeri ve denetim mekanizması bulunmayan internet ortamlarında ve zincir marketlerde satılması, reklam yolu ile tüketimlerinin körüklenmesi son derece tehlikelidir.

"İlaçlara ve takviye edici gıdalara güvenli erişimin tek adresi eczanelerdir"

İlaçlara ve takviye edici gıdalara güvenli erişimin tek adresi birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olan eczanelerdir. Eczacılar, bu ürünlerin kullanımında doğru bilgi ve yönlendirme için hastalarımızın en kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanlarıdır.

Bitkisel ürünler ve gıda takviyeleri mutlak suretle eczanelerden temin edilerek, eczanelerde eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır. Çünkü insan sağlığı üç harfli marketlere emanet edilemeyecek kadar önemli ve kıymetlidir."

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Eczane, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacıdan Uyarı: Sağlık Ürünleri Tehlikeli Satış Kanallarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:26 CHP lideri Özel’den teğmenler için ihraç talebine sert tepki CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki
18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
15:47 Bakan Tekin’den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
07:48 Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 20:35:19. #1.13#
SON DAKİKA: Eczacıdan Uyarı: Sağlık Ürünleri Tehlikeli Satış Kanallarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.