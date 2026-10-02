Edirne Belediye Başkanı Gencan, Kayalıköy'de su seviyesinin yüzde 36 olduğunu söyledi - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Gencan, Kayalıköy'de su seviyesinin yüzde 36 olduğunu söyledi

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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, içme suyu kaynaklarının korunması ve arz güvenliği konusunda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Gencan, Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin yüzde 36, Süloğlu Barajı'nda yüzde 71 olduğunu, kayıp ve kaçakların azaltılacağını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte içme suyu kaynaklarının korunması ve su arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Gencan, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayıyla birlikte su kaynakları, yağışlar ve gelecek dönemdeki su ihtiyacının yeniden değerlendirildiği bir döneme girildiğini belirtti.

Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin yüzde 36, Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 71 olduğunu aktaran Gencan, mevcut tablonun su kaynaklarının korunması ve doğru yönetilmesinin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

İçme suyu arz güvenliğini öncelikli konulardan biri olarak gördüklerini aktaran Gencan, "Su kaynaklarımızı korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak ve kentimizin gelecekteki su ihtiyacını güvence altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gencan, yeni su yılının Edirne ve Türkiye'ye bereketli yağışlar getirmesi temennisinde bulunarak, suyun korunması ve doğru kullanılmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Gencan, Kayalıköy'de su seviyesinin yüzde 36 olduğunu söyledi - Son Dakika
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