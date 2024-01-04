Edirne Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Çakmak, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" seçkisinden Sergen Sezgin imzalı "Kurtarıcı", " Gazze: Kanıt" isimli seçkiden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında yıkılan evin enkazı altında kalan 6 aylık Sema el-Vadiye'nin kurtarılmasını anlatan Ali Jadallah'ın çektiği "Sema Bebek" adlı görseli oylayan Başsavcı Çakmak, haber kategorisinde "Zaman Yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde "Atanın Huzurunda", spor kategorisinde de "Er Meydanı'nda" adlı fotoğraflara oy verdi.
Başsavcı Vekili Bal ise "Deprem: Umut" seçkisinden "Depremin Umudu", "Gazze: Kanıt" seçkisinden "Haykırış" adlı fotoğrafları seçti.
Bal, haber kategorisinde "Gökyüzü Akrobasisi", çevre ve yaşam kategorisinde "Ata'nın Huzurunda", spor kategorisinde de "Er Meydanı'nda" adlı fotoğraflara oy verdi.
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