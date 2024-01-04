 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Başsavcı Çakmak, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve 'Kurtarıcı', 'Sema Bebek', 'Zaman Yolculuğu', 'Atanın Huzurunda' ve 'Er Meydanı'nda' adlı fotoğraflara oy verdi. Başsavcı Vekili Bal ise 'Depremin Umudu', 'Haykırış', 'Gökyüzü Akrobasisi', 'Ata'nın Huzurunda' ve 'Er Meydanı'nda' adlı fotoğraflara oy verdi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
04.01.2024 - 08:33,
Abone Ol

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Çakmak, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" seçkisinden Sergen Sezgin imzalı "Kurtarıcı", " Gazze: Kanıt" isimli seçkiden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında yıkılan evin enkazı altında kalan 6 aylık Sema el-Vadiye'nin kurtarılmasını anlatan Ali Jadallah'ın çektiği "Sema Bebek" adlı görseli oylayan Başsavcı Çakmak, haber kategorisinde "Zaman Yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde "Atanın Huzurunda", spor kategorisinde de "Er Meydanı'nda" adlı fotoğraflara oy verdi.

Başsavcı Vekili Bal ise "Deprem: Umut" seçkisinden "Depremin Umudu", "Gazze: Kanıt" seçkisinden "Haykırış" adlı fotoğrafları seçti.

Bal, haber kategorisinde "Gökyüzü Akrobasisi", çevre ve yaşam kategorisinde "Ata'nın Huzurunda", spor kategorisinde de "Er Meydanı'nda" adlı fotoğraflara oy verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Çakmak, Cumhuriyet, Başsavcı, Edirne, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


08:45
Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12
Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33
Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
07:15
İran'daki terör saldırılarında parmakları var mı? İsrail'den ilk açıklama İran'daki terör saldırılarında parmakları var mı? İsrail'den ilk açıklama
23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar

Son Dakika
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
07:15 İran'daki terör saldırılarında parmakları var mı? İsrail'den ilk açıklama
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 09:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement