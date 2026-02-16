Edirne'de 40 kilogram skunkun ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 40 kilogram skunk ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 40 kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?