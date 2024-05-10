Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne\'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de yapılan operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ev ve araçta yapılan aramalarda 6 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, araçta yapılan aramada 90 çuval içinde 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi. Şüphelilere idari para cezası kesilirken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi ve ele geçirilen midyeler denize bırakıldı.

10.05.2024 20:29
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Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il merkezinde bir ev ve araçta arama yaptı.

Evde yapılan aramada 6 düzensiz göçmen yakalandı, tekne motoru, şişme bot ve kürek, araçta yapılan aramada da 90 çuval içinde 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Şüpheliler U.T. ve M.T'ye 1 milyon 49 bin 920 lira idari para cezası kesildi, U.T. ayrıca "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika

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