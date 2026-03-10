Edirne\'de 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de bir araçta 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bulgaristan uyruklu şüphelinin kullandığı SUV tipi araçta, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Aracın farklı yerlerine gizlenmiş 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
