Edirne\'de Acil Müdahale Ekibine Eğitim

13.04.2026 11:25
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Edirne İl Müdürlüğü ekipleri Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi'ne (MAG-AME) su üstü arama kurtarma eğitimi verdi.

MAG-AME'den yapılan açıklamaya göre, afetlere daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek adına Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi kuruldu.

Ekip üyelerine AFAD koordinasyonunda bot kullanımı, su üstü kurtarma teknikleri ve güvenli müdahale süreçleri üzerine bilgiler verildi.

Öğrencilere Edirne'nin biyoçeşitliliği anlatıldı

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri öğrencileri Edirne'nin biyoçeşitliliği ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Edirne DKMP'den yapılan açıklamaya göre, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde öğrencilere doğa ve hayvanlar hakkında bilgiler verildi.

Edirneli sporcular bronz madalya kazandı

Edirneli sporcular Düzce'de gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 47 kilogramda kızlar kategorisinde Eslin Göktepeli ve 65 kilogramda erkekler kategorisinde Rüzgar Balkan, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

Güncel, Edirne, Çevre, AFAD, Son Dakika

Advertisement
