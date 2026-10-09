Edirne'de araç kiralamak isteyen kişiden 552 bin 900 lira dolandırıcılıkla alındı

Edirne'de araç kiralamak isterken dolandırılan kişi polise başvurdu.

Koca Sinan Mahallesi'nde yaşayan A.E.D. araç kiralamak için F.M. ile iletişime geçti.

Mesajlaşmaya devam eden A.E.D. kendisine gönderilen hesaba 552 bin 900 lira gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.E.D. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili F.M'nin ifadesine başvuruldu.

Alkollü sürücülere ceza

Edirne'de alkollü şekilde araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1. Murat Mahallesi'ndeki denetimde araç sürücülerini kontrol etti.

Denetimde M.K, K.A. ve O.E'nin alkollü şekilde araç kullandığı tespit edildi.

Sürücülere ceza uygulandı.

Aracından elektronik eşyalar çalındı

Keşan ilçesinde bir kişinin otomobilinden elektronik eşyalar çalındı.

Otoparka aracını park eden K.T. döndüğünde bagajındaki 8 hoparlörün yerinde olmadığını fark etti.

K.T. olayla ilgili polis merkezine giderek şikayette bulundu??????????????.