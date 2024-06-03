Edirne'de aranması olan 3 hükümlü sınırda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de aranması olan 3 hükümlü sınırda yakalandı

Edirne\'de aranması olan 3 hükümlü sınırda yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 7 suçtan hüküm giymiş ve yurt dışına kaçmaya çalışan 3 hükümlü sınırda yakalandı. Firari hükümlüler, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

03.06.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de aranması olan 3 hükümlü sınırda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından hakkında 7 suçtan 16 yıl, 30 ay, 37 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 3 hükümlüyü yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakaladı.

Firari hükümlüler jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de aranması olan 3 hükümlü sınırda yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:05:34. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de aranması olan 3 hükümlü sınırda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement