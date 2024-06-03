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Edirne'de aranması olan 3 hükümlü sınırda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından hakkında 7 suçtan 16 yıl, 30 ay, 37 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 3 hükümlüyü yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakaladı.

Firari hükümlüler jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.