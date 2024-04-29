Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Edirne\'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Edirne'de emlakçı Lütfü Yılmaz, müşterisine apartman dairesini gösterirken asansör boşluğundan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan Yılmaz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın durumu ciddi.

29.04.2024 13:39
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Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Emlakçı Lütfü Yılmaz (59), Şükrüpaşa Mahallesi'nde yeni yapılan bir apartman dairesini göstermek için müşterisiyle bir araya geldi.

Müşterisine apartmanın birinci katındaki daireyi gezdiren Yılmaz, asansör boşluğundan zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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