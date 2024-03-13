Edirne\'de asayiş

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 38 internet adresine erişim engellendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.
Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 38 internet sitesi tespit etti.
Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.
Otomobilinde uyuşturucu madde bulundu
Edirne'de otomobilinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen Kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde yaptıkları denetimlerde H.A. idaresindeki otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 5 gram skunk ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Jandarma, barınak ve avcı gümelerini denetledi
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki barınak ve avcı gümelerini denetledi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yasak avcılık ile çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda Havsa ilçesindeki Osmanlı Gölü'nde yasak avcılığın önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında barınaklar ve avcı gümelerinin denetim ve kontrollerini yaptı.
Açıklamada, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların vatandaşların desteğiyle azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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