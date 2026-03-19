Edirne'de Bayramlaşma Törenleri

19.03.2026 18:49
Edirne Belediye Başkanı Gencan, personeliyle bayramlaşarak, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki tarihi belediye binasında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Gencan, ramazan boyunca Edirne'nin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Personelin bayramını kutlayan Gencan, "Tüm mesai arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramda görev yapacak arkadaşlarımıza da özverileri için minnettarım." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İba partililerle bayramlaştı

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, parti teşkilatıyla bayramlaştı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, İl Başkanlığından düzenlenen programda partililerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İba, Ramazan Bayramı'nın Edirne'ye, Türkiye'ye ve İslam alemine sağlık, bereket ve huzur getirmesini diledi.

CHP İl Başkanı Balkanlı'nın bayram mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve hoşgörünün büyüdüğü, paylaşmanın ve dayanışmanın güç kazandığı özel günler olduğunu aktaran Balkanlı, "Bu anlamlı günlerin, toplumumuzda barışı, huzuru ve kardeşliği daha da pekiştirmesini diliyoruz. Edirneli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve umut dolu yarınlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

