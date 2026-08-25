Edirne'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Edirne'de Gölet Parkı'nda çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı, sağlık durumu iyi.

Edirne'de çıkan kavgada bacağından bıçaklanan kişi yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Gölet Parkı'nda Z.C.K. ve S.G'nin bulunduğu grupla, gürültü nedeniyle başka bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişinin bıçakla saldırdığı, yaralanan kişinin sol bacağından 3 kez bıçaklandığı öne sürüldü.

Yaralı, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şantiyeden 50 kalıp tahtası çalındı

Edirne'de bir şantiyeden yaklaşık 50 kalıp tahtası çalındı.

Kurtuluş Mahallesi Tekirdağlı Hüseyin Caddesi'nde N.D, şantiyeyi kontrol ettiğinde ön tarafa istiflenen yaklaşık 50 kalıp tahtasının yerinde olmadığını fark etti.

N.D, malzemeleri çalan kişi veya kişilerden şikayetçi oldu.

İpsala'da alkollü sürücülere işlem

İpsala'da alkollü araç kullandıkları belirlenen 2 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Bozkurt Mahallesi'nde Keşan Bölge Trafik ekiplerince yapılan uygulamada Z.S'nin 1,60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Aynı bölgede yapılan başka bir kontrolde ise M.K'nin 1,63 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüler hakkında tahkikat başlatıldı.

Torununun altın ve parasını gasbettiğini öne sürdü

Keşan'da bir kişi, birlikte yaşadığı torununun altın ve parasını gasbettiği ve kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Alaybey Sokak'ta N.G, yaklaşık bir aydır birlikte yaşadığı torunu E.İ'nin kendisinden sürekli para istediğini, para vermediğinde ise altın ve parasını aldığını öne sürdü.

N.G, torununun kendisini darbettiğini de iddia ederek polise başvurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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