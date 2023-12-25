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Edirne'de devlet desteğiyle seralar yenilendi - Son Dakika
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Edirne'de devlet desteğiyle seralar yenilendi

Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında 84 üreticiye destek verildi. Üreticilere 120 bin 537 metrekare sera naylonu dağıtıldı ve üretim alanları genişledi. Üreticiler, destek sayesinde üretimlerini artırarak daha uygun fiyatlarla ürünlerini satabiliyorlar.

Edirne\'de devlet desteğiyle seralar yenilendi
25.12.2023 - 12:49,
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Edirne'de devlet desteği alan üreticilerin yeniledikleri seralarla örtü altı üretim alanı genişledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Edirne Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu Projesi" hayata geçirildi.

Örtü altı üretim yapanların teşvik edilmesi, sebzecilik faaliyetlerinin modern usullerle yapılması, atıl seraların üretime kazandırılması ve verimliliğin artırılması amacını taşıyan projeden 84 üretici faydalandı.

Üretim alanlarının genişlemesini sağlayan 1,5 milyon liralık projenin yüzde 50'si Bakanlık, yüzde 25'i Edirne Valiliğince karşılandı. Üreticilere 57 bin 514 metrekarelik alanda kullanılmak üzere 120 bin 537 metrekare sera naylonu dağıtıldı.

"Destek projesi tam zamanında geldi"

Üretici Yetiş Kambur, AA muhabirine eşiyle birlikte uzun yıllardır seracılık yaptığını söyledi.

Olumsuz hava koşullarının seralarına zarar verdiğini anlatan Kambur, "Sera işi yapmak demek 'naylon yırtılabilir' demek. Edirne'nin iklimi sert ve soğuk. Naylon olumsuz havalardan dolayı çatlıyor ve yırtılıyor. Zarar gören seralarımızın yenilenmesi açısından bu destek projesi tam zamanında geldi." dedi.

Kambur, sera naylonu desteğiyle tüm seralarını yenileme fırsatı yakaladığını ve sebze üretimini artırdığını vurguladı. Seralarında yıl boyunca marul, soğan, roka ve turp gibi sebzeler yetiştirdiğini dile getiren Kambur, şunları kaydetti:

"Bu destek sayesinde 9 seramı aktif hale getirdim. Yardım gelmeseydi 3 ya da 4 serada üretim yapacaktım. Desteklerle marul üretimim 15 binden 30 bine yükseldi. Destek olmasa bu rakam çok daha az olurdu. Bu proje sayesinde biz çok şey kazandık. Daha bol üretim yaptığımız için vatandaş da kazanıyor. Halden alıp satış yapanlar marulun tanesini 15-20 liraya satıyorsa ben bol üretim yaptığım için 10 liraya satabiliyorum. Devlet destekli projeyle üretimimizi katladık."

"Ürünlerimizi daha uygun fiyata mal etmiş olduk"

Üretici Münire Güler, hibe desteğiyle açık olan seralarını kapattıklarını söyledi.

Aile işletmesinde yaklaşık 30 yıldır seracılık yaptıklarını, bu tarz destek projelerin devam etmesini istediklerini belirten Güler, "Proje sayesinde öncelikle belli bir maliyet üzerimizden kalkmış oldu. Çünkü her yıl ürettiğimiz ürünlerden bir miktar kenara bırakıyorduk ve 3 yılın sonunda sera naylonlarını değiştiriyorduk. Biz aynı zamanda yerel pazarlarda ürünlerimizi satıyoruz. Verilen destek sayesinde ürünlerimizi daha uygun fiyata mal etmiş olduk. Bu durum vatandaşlara da yansıyor elbette." diye konuştu.

"Maliyetli olduğu için bu yükün altından kalkmak zor oluyor"

Eşiyle birlikte üretim yapan Nuray Kapanlı, seracılıkta işin zor kısmının naylon değişimi olduğunu belirterek, "Hava koşullarından dolayı fırtınalı havalarda seralarımız yırtılıyor ve içerideki mahsul zarar görüyor. Çok maliyetli olduğu için bu yükün altından kalkmak zor oluyor. Desteklerle seralarımızı yeniledik." dedi.

Sadık Kapanlı da başta marul ve roka olmak üzere pek çok sebzede üretimlerini artırdıklarına dikkati çekti.

Seralarda tam kapasite üretime geçtiğini anlatan Kapanlı, "Yapılan yardım sayesinde seralarımızın hepsi doldu. Bize maddi açıdan büyük bir destek oldular. Destek almasak belki yüzde 20 kapasiteyle üretim yapacaktık şimdi tam kapasite üretim yapıyoruz. Bu sayede bizim kazancımız arttı, yanımızda çalışan işçilerimize de bir ekmek kapısı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Edirne, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de devlet desteğiyle seralar yenilendi - Son Dakika


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