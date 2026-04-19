Edirne\'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'na açılan D100 kara yolunda, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kırmızı ışıkta bekleyen K.İ. idaresindeki CE 5452 XF plakalı TIR'a, Muhammet Şen idaresindeki kapalı kasa minibüsün hızla arkadan çarptığı yer aldı. Jandarmanın kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,