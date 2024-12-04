Edirne\'de Feci Kaza: Otomobil İkiye Bölündü, İki Yaralı

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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü Ö.Ç. (34) ve yanındaki Ö.D. (20) ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerindeki Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Ö.Ç. yönetimindeki 22 AAV 517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce beton refüje, daha sonra ise aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Kazada sürücü Ö.Ç. ve yanındaki Ö.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.