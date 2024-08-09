Edirne\'de FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri S.Y. ve Z.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, dün güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi A.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
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