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Edirne'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda Dron Destekli Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda Dron Destekli Denetim Gerçekleştirdi

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunması amacıyla Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, vatandaşları 2872 sayılı Çevre Kanunu hakkında bilgilendirerek denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürecek.

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı\'nda Dron Destekli Denetim Gerçekleştirdi
22.01.2024 - 09:35,
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Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim gerçekleştirerek vatandaşları 2872 sayılı Çevre Kanunu hakkında bilgilendirdi.

Denetim ve bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Edirne'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda Dron Destekli Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda Dron Destekli Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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