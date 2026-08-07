Edirne'de Gönül Sofrası Projesi - Son Dakika
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Edirne'de Gönül Sofrası Projesi

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Her cuma namazından sonra vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram ediliyor.

Edirne'de "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası Projesi" kapsamında her cuma namazının ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram ediliyor.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2024 yılından bu yana Sabuni Mahallesi'ndeki Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı'nda yürütülen proje, hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülüyor.

Proje kapsamında vakıf aşevinde hazırlanan etli pilav ve ayran, cuma namazının ardından vatandaşlara ikram ediliyor.

İkramlar, şartlı bağışta bulunan kurum, kuruluş veya hayırseverler adına gerçekleştiriliyor.

Bu haftaki programa Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı.

Program öncesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Sezer, duanın ardından vatandaşlara etli pilav ikram etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, vali yardımcıları Güher Sinem Büyüknalçacı ve Eyyüp Batuhan Ciğerci ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Edirne, Güncel, Son Dakika

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