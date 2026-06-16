Edirne'de Gümrük Müşavirliği Toplantısı - Son Dakika
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Edirne'de Gümrük Müşavirliği Toplantısı

Edirne\'de Gümrük Müşavirliği Toplantısı
16.06.2026 13:21
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ETSO, gümrük sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Sektörü İstişare Toplantısı'nda sektör temsilcileri ile kamu kurumlarının yöneticileri bir araya geldi.

ETSO Meriç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gümrük işlemlerinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sınır kapılarındaki işleyiş değerlendirildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana farklı meslek gruplarının sorunlarının çözümü için ilgili tarafları bir araya getirdiklerini söyledi.

Gümrük müşavirleriyle yaptıkları görüşmelerde bazı aksaklık ve tıkanıklıklar tespit ettiklerini belirten Irmak, "Bunlara hızlı çözümler ürettik." dedi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da Edirne'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli sınır geçiş noktalarına ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Sınır kapılarında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Topçu, "Serhat şehrimizde, rekorların kırıldığı en yoğun noktalarda hep beraber görev yapıyoruz. Amacımız en hızlı, en etkili, en güvenli ve en nitelikli hizmeti sunmaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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