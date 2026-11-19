Edirne İl Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrenciler, fidan dikim etkinliğine katıldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kurs öğreticisi ve koordinatörü Kenan Bektaş'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kurs öğreticisi Sönmez Dırmıkçı ve öğrenciler fidan dikti.

Açıklamada, Hz. Muhammed'in "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin." hadisinden ilham alınarak düzenlenen etkinlikle doğa sevgisi ve çevre bilincine dikkat çekildiği belirtildi.