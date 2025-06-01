Edirne\'de Hijyen Kurallarına Aykırı İşletmeye Ceza

Edirne'deki yöresel ürünler satış yerinde, hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeye idari para cezası kesildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri Talatpaşa Mahallesi'nde açılan yöresel ürünler satış alanında denetim gerçekleştirdi.

Stantları gezen ekipler, satılan ürünleri ve hijyen koşullarını inceledi.

Denetimde hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerine idari para cezası kesildi.

Denetim kapsamında çeşitli gıda ürünlerinden numuneler alınarak analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvar müdürlüklerine gönderildi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.