Edirne\'de İpek Böcekçiliği Yeniden Canlanıyor

Edirne'de İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında kadınlar tarafından üretilen yaş kozalar toplandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte geçmişte yaygın olan ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, Uzunköprü'nün Balabankoru ve Meriç'in Alibey köylerinde hasat yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Balabankoru köyündeki hasatta gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Tayakadın ile Meriç'in Alibey köylerinde 7 üreticiyle ipekböceği yetiştiriciliğini yeniden başlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin ipekböcekçiliğinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Köse, "Yıllık yaklaşık 130 ton ipekböceği üretimi var. Biz de bu kültürü Edirne'de yeniden canlandıralım, alternatif gelir kaynağı oluşsun diye bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

Üreticilerin bir kutu ipekböceğinden yaklaşık 35 kilogram koza elde ettiğini dile getiren Köse, bunun da yaklaşık 70 bin lira gelir anlamına geldiğini ifade etti.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken de unutulmaya yüz tutmuş ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılmasının kırsal kalkınma açısından önemli olduğunu söyledi.

Kadınların üretime katılımının önemine işaret eden Köken, "Kadınlarımızı istihdama dahil ediyoruz. Ekonomilerine katkı sunarken köye dönüşün de bir örneğini sergiliyorlar." diye konuştu.

Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık da ilk yılın tecrübe kazandırdığını, üreticilerin gelecek sezon daha verimli üretim yapabileceklerini dile getirdi.

Üretici Sevcan Erdoğan da çocukluğunda ailesinden gördüğü ipekböcekçiliğini yeniden yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Programın ardından heyet, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde üretici kadınlarla bir araya gelerek yeni sezon hazırlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.