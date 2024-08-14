Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Göçmen ve 1 FETÖ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Göçmen ve 1 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Edirne\'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Göçmen ve 1 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de yapılan operasyonda takibe alınan bir kamyon içerisinde 13 kaçak göçmen, 1 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.

14.08.2024 10:17
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EDİRNE'de takibe alınıp, durdurulan kamyonda yapılan aramada, 13 kaçak göçmen, 1 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma ile kente kamyon ile kaçak göçmen getirildiğini belirledi. Takibe alınan kamyon, Eski İstanbul Caddesi'nde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada 13 kaçak göçmen, 2 organizatör ve FETÖ'ye üye olmaktan aranan Ü.E. yakalandı. Yurt dışına kaçmaya çalışan 13 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ü.E ile göçmenlere organizatörlük yapan G.D.K ve B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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