Edirne\'de Kadın Ölü Bulundu

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EDİRNE'de Sema Tohumcular (48), özel bir hastanenin yanındaki parkta ölü olarak bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tohumcular'ın tedavi amacıyla hastaneye gitmek için evden çıktığını belirtildi.

Kocasinan Mahallesi Büyükgöze Sokak'taki özel hastanenin yanındaki parkta bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Sema Tohumcular'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tohumcular'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Yakınları, Sema Tohumcular'ın kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve tedavi amaçlı hastaneye gitmek için evden çıktığını söyledi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Tohumcular'ın cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.