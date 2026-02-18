KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Edirne'de, kent merkezine bağlı bazı köylerdeki göletler de taştı. Merkeze bağlı Hasanağa köyündeki derenin taşması sonucu su, çevredeki tarım arazileri ile yollara yayıldı. Kent merkeziyle Avarız köyüne ulaşımın sağlandığı yol, dereden taşan su nedeniyle kapandı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Köy Yolu Taşan Su Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
