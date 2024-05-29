Edirne'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Edirne'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Edirne\'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Edirne'de öğle saatlerinde sıcaklık yükseldikten sonra hava kapandı ve çiseleme şeklinde başlayan yağış sağanağa dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyeler ve poşetlerle korunmaya çalışırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığı da 17 dereceye kadar düştü. Yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

29.05.2024 17:17
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Edirne'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Öğle saatlerinde sıcaklığın 30 dereceye yaklaştığı kentte hava akşam üstüne doğru kapadı.

Çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise kafalarına poşet geçirerek yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü.

Yağmurun gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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