Edirne\'de otomobil takla attı, 9 düzensiz göçmen yaralandı, sürücü gözaltına alındı

Edirne'de otomobil takla attı, 9 düzensiz göçmen yaralandı, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de NATO Köprüsü yakınında takla atan otomobildeki 9 düzensiz göçmen yaralandı. Yaralıların 3'ü Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine, 6'sı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kaza yapması sonucu yabancı uyruklu 9 kişi yaralandı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen düzensiz göçmenleri taşıyan M.A.G'nin kullandığı otomobil, NATO Köprüsü yakınlarında sücününün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak takla attı.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 düzensiz göçmenden 3'ü sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine, 6'sı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.A.G, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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