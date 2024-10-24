Edirne'de PTT ve Yüksekokul Kutlamaları - Son Dakika
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Edirne'de PTT ve Yüksekokul Kutlamaları

Edirne\'de PTT ve Yüksekokul Kutlamaları

PTT Başmüdürü Akalın, Vali Sezer'i ziyaret ederek 184. yıl dönümünü kutladı. Keşan'da tören düzenlendi.

24.10.2024 13:49
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PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın ve beraberindekiler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

PTT teşkilatının 184. Kuruluş yıldönümünü vesilesiyle yapılan ziyarette Akalın, Vali Sezer'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Sezer'de PTT teşkilatının 184. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda tören düzenlendi

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 15. yılı kutlaması ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, yüksekokulun tanıtım sunumu ve ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı lisans öğrencilerinden oluşan Yaylı Trio grubunun klasik müzik dinletisi ile devam etti.

Daha sonra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve Keşan Yusuf Çapraz Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale bir konuşma yaptı.

Konuşmacılar öğrencilere her türlü desteklerini ifade ederek geleceğe dair önerilerde bulundu.

Havsa'da köylere yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı

Havsa'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı yapıldı.

Havsa Kaymakamı Adnan Ayte başkanlığında, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri katıldı.

Köylerde yapılacak hizmetlerin ele alındığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: AA

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