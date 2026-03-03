Edirne'de Sağlık Bilgilendirme Etkinlikleri - Son Dakika
Edirne'de Sağlık Bilgilendirme Etkinlikleri

03.03.2026 10:43
Edirne Sağlık Müdürlüğü, alışveriş merkezinde sağlıklı yaşam hakkında bilgi verdi ve kanser taraması yaptı.

Edirne Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, oruç açmanın sağlıklı yolları, sahurun önemi, fiziksel aktivite önerileri ve su tüketimi konularında bilgilendirilme yapıldı.

Stantta ayrıca sigara kullanan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılarak kişiler ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

Ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgilendirilerek KETEM'lere yönlendirilen vatandaşlara kronik hastalıklardan korunma yolları hakkında danışmanlık da verildi.

Süloğlu'nda sağlık etkinliği

Süloğlu ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Süloğlu İlkokulunda düzenlenen etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, hijyen alışkanlıkları ve genel sağlık bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Emin Cevat Tutar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Çıtak da kurulan stantları ziyaret etti.

Yeşilay'dan Özcan'a ziyaret

Yeşilay Keşan Şube Koordinatörü Nergis Mustafapaşa ile sosyal hizmet uzmanı Hilal Kurt Kavraz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Yeşilay Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Özcan, ziyaret için Mustafapaşa ve Kavraz'a teşekkür etti.

Enez Kaymakamı Ayık'ın ev ziyaretleri sürüyor

Enez Kaymakamı Merve Ayık, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Ayık ve beraberindeki heyet, Gazi Ömer Bey Mahallesi'nde yaşayan Esra Esengin ve Gamze Savcu ile Yeni Mahalle'de ikamet eden Emine Zünbül ve ailesini ziyaret etti.

Ayık'ın ev ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

